Турецьких браконьєрів скрутили біля берегів Криму

Співробітники прикордонної служби затримали турецьку шхуну Deniz Kysy (порт приписки - Самсун) за підозрою у браконьєрському вилові риби біля берегів Криму в акваторії Чорного моря. Судно в четвер, 12 квітня, відконвоювали до Керчі, повідомила прес-служби Азово-чорноморського управління.

Корабель морської охорони "Донбас" побачив шхуну в 28 милях на південний захід від мису Такиль. Прикордонники знайшли на її борту сітки для лову кабмали і ємкості для риби.

Турок-капітан заявив, що шхуна йшла з Туреччини до Абхазії, а в економічній зоні України намагається сховатися від шторму. Ураїнських прикордонників таке пояснення не влаштувало - у момент затримання дув невеликий вітер, а хвилювання моря становило всього один бал.