Кримчан просять не панікувати біля яєць

Кримське управління МНС просить жителів республіки бути гранично обережними і уважними під час Всеношної служби на Великдень.

«Під час хресного ходу, коли віруючі йдуть навколо храму з палаючими свічками в руках, може спалахнути одяг, волосся або хустку на голові. Хто йде попереду - будьте уважнішими, - підкреслюють рятувальники. - Велике скупчення людей, ажіотаж навколо обряду освячення, непоступливість і роздратування людей можуть спровокувати паніку, зіткнення і травми. Будьте взаємно ввічливі».

Рятувальники просять бути терпимими до людей у нетверезому вигляді, які можуть прийти до церкви.

Співробітники МНС чергуватимуть у всіх храмах Криму в ніч на 15 квітня.

