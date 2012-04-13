Електрика вбило струмом у Криму
11:09, 13 квітня 2012Крым
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Міліція проводить перевірку
Працівник РЕС загинув через ураження електричним струмом у селищі Миколаївка в Сімферопольському районі Криму. Трагедія сталася на електропідстанції в четвер, повідомила прес-служба кримського управління МНС.
Внаслідок нещасного випадку помер 71-річний мешканець Сімферополя.
Його тіло було доставлено до моргу 6-й міської лікарні.
Міліція проводить перевірку обставин події.
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