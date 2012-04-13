Електрика вбило струмом у Криму

Працівник РЕС загинув через ураження електричним струмом у селищі Миколаївка в Сімферопольському районі Криму. Трагедія сталася на електропідстанції в четвер, повідомила прес-служба кримського управління МНС.

Внаслідок нещасного випадку помер 71-річний мешканець Сімферополя.

Його тіло було доставлено до моргу 6-й міської лікарні.

Міліція проводить перевірку обставин події.