10 мільйонів зарплати віддали кримчанам через прокуратуру

Органи прокуратури Криму за три місяці внесли 178 приписів та подань працедавцям-боржника, в результаті чого кримчанам відшкодували 10,4 млн гривень заборгованості з заробітної плати, повідомила прес-служба відомства.

За порушення законодавства про працю порушено 17 кримінальних справ, більшу частину з них - за фактами умисної невиплати заробітної плати.

Заходи кримінально-правового реагування застосовували до роботодавців-порушників у Сімферополі, Євпаторії, Керчі, Саках, Джанкойському, Кіровському, Нижньогірському районах.

Зокрема, у березні працівникам проектно-досліджувального інституту виплачено понад 2 млн гривень заборгованості.