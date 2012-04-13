Порізаного чоловіка знайшли в під'їзді в Керчі

Співробітники міліції затримали 17-річного жителя Керчі за підозрою в нанесенні багаточисельних ножових поранень 23-річному городянинові. Інцидент стався 12 квітня, повідомила в п'ятницю прес-служба кримського управління МВС.

"Молода людина була виявлена в під'їзді будинку. Потерпілому заподіяні колото-різані поранення грудної клітини, живота, проникаюче ножове поранення грудної і черевної порожнини. Він доставлений до лікарні", - говориться в прес-релізі.

Міліція уточнює обставини злочину, порушено кримінальну справу за статтею "замах на умисне вбивство".