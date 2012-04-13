Кораблі Blackseafor прибули до Севастополя

Кораблі міжнародного оперативного з’єднання Чорноморської групи військово-морського співробітництва Blackseafor прибули 13 квітня з візитом до порту Севастополя, повідомила прес-служба Міністерства оборони України.

Відповідно до укладеної 2 квітня 2001 року у Стамбулі (Туреччина) угоди про створення Чорноморської групи військово-морського співробітництва, основними завданнями Blackseafor є проведення операцій з пошуку та рятування, проведення гуманітарних, протимінних операцій та операцій щодо захисту навколишнього середовища.

Українські військові моряки зустріли на причалі бухти Курина і забезпечили швартування корвета ВМС Болгарії “Решительни”, великого десантного корабля Чорноморського флоту Росії “Цезарь Куников”, фрегата ВМС Румунії “Себастіан”, фрегата ВМС Туреччини “Явуз” та морського тральщика ВМС України “Черкаси”.

12 квітня кораблі, після чотириденного перебування у порту міста Констанца (Румунія), де 6 квітня розпочалася активація, на шляху до Севастополя провели у Чорному морі низку навчань, зокрема, з контролю за торгівельним судноплавством, повітряної і надводної обстановки, пошуку та рятування, буксирування, передачі вантажів, плавання в ордерах

Згідно програми візиту, 13 квітня відбудуться протокольні зустрічі командування оперативного з’єднання кораблів в командуванні Військово-морських сил України, Севастопольській державній адміністрації. Екіпажі кораблів матимуть змогу оглянути визначні місця Севастополя.

14 та 15 квітня, з 15 до 18 години, кораблі з’єднання Blackseafor будуть відкриті для відвідування мешканцями та гостями міста Севастополя.

Як планується, 17 квітня міжнародне з’єднання вийде з Севастополя. Активація триватиме до 25 квітня.