Мама передала синові-зеку мобільну халву
14:02, 13 квітня 2012Крым
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Не могла відмовити в проханні
Літня жителька Криму передала синові в колонію шматок халви із захованим у ньому мобільним телефоном, тепер 60-річній мешканці Сак загрожує штраф, повідомила прес-служба кримської міліції.
Матеріали за даним фактом надійшли в Сакський міськвідділ міліції з колонії, розташованої в Хмельницькій області.
«Жінка, хитрим способом сховала мобільник в східні солодощі, своєї провини не заперечувала, пояснюючи вчинок проханням сина, якому не змогла відмовити», - зазначають у прес-службі.
Передача заборонених предметів особам, які утримуються в СІЗО і колоніях, карається штрафом в 17-119 гривень.
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