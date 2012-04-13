Мама передала синові-зеку мобільну халву

Літня жителька Криму передала синові в колонію шматок халви із захованим у ньому мобільним телефоном, тепер 60-річній мешканці Сак загрожує штраф, повідомила прес-служба кримської міліції.

Матеріали за даним фактом надійшли в Сакський міськвідділ міліції з колонії, розташованої в Хмельницькій області.

«Жінка, хитрим способом сховала мобільник в східні солодощі, своєї провини не заперечувала, пояснюючи вчинок проханням сина, якому не змогла відмовити», - зазначають у прес-службі.

Передача заборонених предметів особам, які утримуються в СІЗО і колоніях, карається штрафом в 17-119 гривень.

