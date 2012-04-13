П'яний командир побив солдата в Криму

Командир військової частини Повітряних сил України, будучи п'яним, побив солдата, йому допомагав офіцер. Військова прокуратура Феодосійського гарнізону порушила кримінальну справу на забіяку, повідомила прес-служба генеральної прокуратури, не уточнивши номер частини.

"Командир, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, разом з офіцером застосував фізичне насильство до військовослужбовця строкової служби, в результаті чого той отримав легкі тілесні ушкодження", - йдеться в прес-релізі.

Справу відкрито за частиною 2 статті 424 Кримінального кодексу - "перевищення військовим службових повноважень".

