П'яний командир побив солдата в Криму
14:17, 13 квітня 2012Крым
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Командир військової частини Повітряних сил України, будучи п'яним, побив солдата, йому допомагав офіцер. Військова прокуратура Феодосійського гарнізону порушила кримінальну справу на забіяку, повідомила прес-служба генеральної прокуратури, не уточнивши номер частини.
"Командир, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, разом з офіцером застосував фізичне насильство до військовослужбовця строкової служби, в результаті чого той отримав легкі тілесні ушкодження", - йдеться в прес-релізі.
Справу відкрито за частиною 2 статті 424 Кримінального кодексу - "перевищення військовим службових повноважень".
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