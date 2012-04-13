В.о. мера Алупки звинуватили в корупції

Співробітники міліції Криму склали на секретаря міської ради Алупки Павла Постнікова (Партія регіонів) протокол про адміністративне корупційне порушення. За інформацією правоохоронців, чиновник з листопада 2011 року незаконно жив у санаторії Міністерства охорони здоров'я України.

Протокол склали за матеріалами прокуратури автономії.

"Посадова особа, використовуючи службове становище, у порушення вимог закону" Про засади запобігання та протидії корупції ", безкоштовно проживала в одному з санаторіїв МОЗ України, чим завдало збитки на суму майже 40 тисяч гривень", - йдеться в офіційному повідомленні наглядового відомства.

Адмінпротокол направили до суду.

Депутати Алупкінського міськради 3 квітня висловили недовіру меру Алупки Віктору Толстоногу (Партія регіонів) і достроково припинили його повноваження. За законом, у такому випадку обов'язки мера виконує друга особа в місті - секретар міськради.

Прокуратура Ялти 10 квітня склала відносно Толстонога адмінпротокол про корупцію і передала його до суду. Мер, за даними відомства, був єдиним власником двох приватних підприємств, які в 2011 році отримали близько двох мільйонів гривень доходу, а це - порушення обмежень, передбачених законом "Про засади запобігання та протидії корупції".

В Алупці проживають близько дев'яти тисяч осіб.