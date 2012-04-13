Каналізацію в Євпаторії залатають
15:54, 13 квітня 2012Крым
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Гроші з бюджету
В Євпаторії прорвало каналізацію, на ліквідацію аварії по вулиці Крупськой з резервного бюджету міста виділять 70 тисяч гривень, повідомляє прес-служба мерії.
Цих грошей вистачить на заміну каналізаційних мереж протяжністю 150 метрів (діаметр труби 100 мм).
Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій визнала аварію такою, що створює загрозу виникнення НС.
«Зараз проводяться роботи з очищення колодязів від накопичених стоків. Найближчим часом почнеться ремонт аварійної ділянки», - відзначили в прес-службі.
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