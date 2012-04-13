Спокій кримчан забезпечать близько тисячі правоохоронців

Охорону громадського порядку в Криму в період великодніх свят забезпечать 878 працівників міліції та 56 військовослужбовців внутрішніх військ МВС України, повідомила прес-служба кримського управління.

У 172 населених пунктах Криму в святкові дні заплановано 235 масових релігійних заходів, в яких візьмуть участь понад 100 тисяч осіб.

«Керівництвом Головного управління МВС України в Криму розроблені детальні плани забезпечення правопорядку і громадської безпеки, передбачено залучення необхідної кількості працівників міліції, а також військовослужбовців внутрішніх військ», - повідомляє прес-служба.