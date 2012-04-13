У Криму затримали ватажка "Банди лисих"

У Криму затримано співвласника запорізького ресторану «Рибальський стан» Олександра Середіна, більш відомого у Запоріжжі як лідер «Банди лисих», партнера якого по бізнесу Миколу Бінька, відомого у Запоріжжі з 90-х років ХХ століття як «Коля Ребьонок», було вбито на початку березня, повідомили у ГУ МВС України у Запорізькій області.

«Середіна було затримано співробітниками Управління боротьби з організованою злочинністю Запорізького головного управління міліції у Криму, де той проживав близько двох тижнів, ховаючись від правоохоронців», - йдеться в прес-релізі.

У нього було знайдено пістолет і гранату, у зв`язку з чим на даний момент щодо нього порушено кримінальну справу за статтею «незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами», зазначається у повідомленні.

Затриманого вже доставлено до Запоріжжя і він перебуває в ІТТ.

5 березня невідомі, увірвавшись на територію ресторану «Рибальський стан», де знаходився Бінько, поранили його з вогнепальної зброї, після чого по-звірячому побили, ймовірно, бітами. У вкрай тяжкому стані постраждалого було доставлено до Центру екстремальної медицини, де наступного дня він помер.

Кримінальна справа, порушена за фактом замаху на вбивство, була перекваліфікована на «вбивство». Через кілька днів відділ зв`язків з громадськістю ГУ МВС України в Запорізькій області на офіційному сайті відомства розмістив інформацію про розшук 7 підозрюваних у скоєнні вбивства чоловіків, відомих у кримінальному середовищі як члени «Банди лисих». Згодом правоохоронці кількох нападників затримали.