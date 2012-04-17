Літак вимушено сів у Криму через бійку

Літак, який виконував рейс «Дубай - Бориспіль (Київ)», здійснив сьогодні вранці вимушену посадку в міжнародному аеропорту «Сімферополь» через побиття бортпровідника пасажиром, повідомила УНІАН начальник сектору зв`язків з громадськістю Кримського управління МВС Ольга Кондрашова.

«Літак компанії "АероСвіт" приземлився о 10.18. Надійшла інформація про бійку. З рейсу зняли жителя Києва, 1986 року народження», - сказала Кондрашова.

За її інформацією, на даний час молода людина проходить огляд і пояснює правоохоронцям свою поведінку.

Рейс затримано до з`ясування обставин інциденту.