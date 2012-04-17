У Криму зберуть 3D пазл пам'яток історії

Панно і 3D пазл із зображеннями об'єктів культурної спадщини Криму зберуть в Сімферополі на честь Міжнародного дня пам'яток та визначних історичних місць, який відзначається 18 квітня.

Флеш-моб «Збережемо культурну спадщину Криму разом!» відбудеться в центрі столиці Криму на перехресті вулиць Горького і Пушкіна, повідомили в Республіканському комітеті з охорони культурної спадщини.

За даними комітету, в Криму, понад 5600 пам'яток археології, понад 2500 пам'яток історії, близько 700 пам'яток архітектури і містобудування, понад 250 пам'яток монументального мистецтва, 230 об'єктів мають статус національного значення, 26 населених пунктів включено у список історичних населених місць України.

«Завдання акції - нагадати суспільству про необхідність охорони пам'яток архітектури та містобудування, які були створені зусиллями багатьох народів за всю історію нашого півострова. Акція дасть можливість більше дізнатися про розмаїття культурної спадщини Криму і про сили, які прикладаються для його захисту і збереження, а також загострити увагу на уразливості пам'яток та історичних місць», - повідомили в рескомітеті.

Міжнародний день пам'ятників та історичних місць встановлено в 1983 році Асамблеєю Міжнародної ради з питань охорони пам'яток і визначних місць (ICOMOS), створеної при ЮНЕСКО.

