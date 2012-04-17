Іномарки в Україні можуть подорожчати майже на 20%

Міністерство економіки виступає за підвищення імпортного мита, яке спровокує подорожчання іномарок в Українї в середньому на 18%, розповів генеральний директор Всеукраїнської асоціації автоімпортерів і дилерів (ВААІД) Олег Назаренко, коментуючи рекомендації міністерства про введення спецмита на іномарки, повідомляють «Комментарии».

На думку експерта, рекомендоване мито торкнеться 87% автомобільного ринку України і призведе до подорожчання машин, а то і припинення імпорту взагалі.

«У рекомендаціях виділені два класи авто: до 1500 куб. см. і до 2200 куб.см, а це близько 87% ринку. Якщо говорити про подорожчання, то візьміть ставку і додайте ПДВ, наприклад, машини першого класу, подорожчають на 7%, а іномарки другого класу, будуть дорожче 18%», - сказав Назаренко.

За словами експерта, в Україні немає прямих імпортерів, а представництва заводів можуть припинити поставки автомобілів на ринок, побоюючись неможливості продати подорожчавший товар. А це в свою чергу може привести до недонадходження грошей до державного бюджету.

«На сьогоднішній день, мито на нафту і газ займає перше місце за надходженнями до бюджету, автомобілі на другому. За даними митниці, середня вартість ввезеного автомобіля $ 18, 3 тис., тобто зараз держава отримує з кожного автомобіля $ 1830. Додаткове мито може привести до того, що тепер іномарки можуть завозити, як машинокомплекти, сплативши до бюджету лише 100 євро», - говорить Назаренко.

За словами Назаренка, в країнах Євросоюзу ввізне мито на іномарки взагалі відсутнє, а в рамках СОТ вона дорівнює 10%.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі пропонує Міжвідомчій комісії з міжнародної торгівлі, яке проводить спецрозслідування щодо впливу імпорту на роботу вітчизняного автопрому, вести строком на три роки спеціальне мито на автомобілі, які класифікуються згідно Українським класифікатором товарів зовнішньоекономічної діяльності за кодами 8703 22 10 00 і 8703 23 19 10. Мито встановлюється на автомобілі з робочим об'ємом двигуна більше 1000 куб. см, але не більше 1500 куб.см - 6,46%, і на автомобілі з об'ємом двигуна більше 1500 куб.см, але не більше 2200 куб. см - 15,1%.