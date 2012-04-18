28 кримчан засудили за корупцію

З початку поточного року за корупційні діяння покарано 47 осіб, з них 28 засуджено, ще 19 призначено адміністративне покарання, повідомляє прес-служба Прокуратури Криму.

Серед засуджених 8 представників органів влади та місцевого самоврядування, 3 працівники органів внутрішніх справ, 3 – кримінально-виконавчої служби, 2 – органів податкової служби.

На лаві підсудних опинилися 4 голови місцевих рад: Нижньогірський селищний, Чайкінский, Челядінівский, Штормовський сільські голови.

«Першого викрито у порушеннях при проведенні тендерних процедур, чим завдано збитків на суму понад 30 тис.грн., два других “погоріли” на одержанні хабарів, останній обвинувачується у незаконному розпорядженні земельними дільниками, чим завдано збитків на суму понад 740 тис.грн», - відзначили у прес-службі.

Загалом за перші три місяці слідчими органів прокуратури розслідувано 26 кримінальних справ про злочини з ознаками корупції.

Корупційними злочинами завдано збитків на суму понад 1,5 млн грн. З метою їх відшкодування накладено арешт на майно обвинувачених на суму 2,1 млн грн. і пред'явлено позови до суду на суму понад 780 тис.грн.

