Кримчани добровільно здали близько тисячі заборонених предметів

За місяць добровільної здачі зброї кримчани передали правоохоронцям близько тисячі заборонених предметів, серед яких зброя, боєприпаси, спецзасоби, міни і вибухові речовини, повідомляє прес-служба міліції Криму.

Громадянами здано 195 одиниць зброї, в тому числі 165 одиниць гладкоствольної мисливської зброї (45 з яких не були зареєстровані), 11 одиниць мисливської нарізної зброї (6 не були зареєстровані), 5 - саморобної, 2 - холодного, 9 - нарізної армійських зразків (в тому числі 2 пістолети Макарова, 4 гвинтівки Мосіна, 1 пістолет ТТ та 1 наган).

Крім того, здано 343 боєприпасів, 149 одиниць спецзасобів, 136 газових пістолетів, 59 снарядів, 13 мін та 9 запалів до них, а також 450 грамів вибухових речовин (400 г тротилу і 50 г пороху).

«Ми постійно інформуємо громадян про те, що згідно закону, особи, які добровільно здали боєприпаси, зброю і вибухові речовини, звільняються від кримінальної та адміністративної відповідальності, - відзначили в прес-службі. - Також особи, які добровільно здали зброю, можуть згодом зареєструвати дану зброю в установленому законом порядку».

Місячник добровільної здачі зброї бойових припасів і вибухових речовин проводиться в Криму з 1 квітня по 1 травня.

