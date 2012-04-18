Комуністи розкололися

Депутати Верховної ради Криму Геннадій Нараєв і Олексій Тихоміров вийшли з фракції "Комуністи" в кримському парламенті і створили нову фракцію "Комуністична партія України", повідомив голова секретаріату чергової сесії Сергій Шувайников на засіданні в середу.

Нараєв очолив "КПУ", а Тихоміров став секретарем.

З фракції "Комуністи" також вийшов Юрій Воробйов. У фракції залишилися двоє депутатів - В'ячеслав Захаров і Анатолій Авідзба.

Фракція "червоних" розкололася через те, що ряд її членів підтримує політику Леоніда Грача, колишнього лідера кримських комуністів, а зараз глави Компартії робітників і селян, інші - солідарні з опонентом Грача - лідером КПУ Петром Симоненком.

З врахуванням нової фракції у ВР Криму зараз 6 фракцій.