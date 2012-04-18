Єдиний в Європі парк левів отримав заповідний статус

Сафарі-парк ”Тайган”, який відкриється в Криму цими вихідними, і який є, за словами його засновників, єдиним парком левів у Європі, отримав статус об`єкту природно-заповідного фонду півострова.

За таке рішення проголосували 78 із 87 депутатів Верховної ради Криму на сесії в середу. Всього в кримському парламенті 100 депутатів.

У раді зазначили, що ”Тайган” сприятиме розвитку нових турмаршрутів і дозволить розвиватися як туристичному регіону Білогірського району, де на 32 гектарах розташувалися понад 1,5 тисячі тварин, серед яких 50 левів - найбільша колекція в Європі - та єдина пара жирафів в Україні.

”У відвідувачів з’явиться можливість спостерігати природну поведінку хижих мешканців саван. Сафарі-парк стане великим центром еколого-виховної та природно-просвітницької роботи не лише в масштабах Криму, але й всієї України”, - вважають кримські парламентарії.