Могильов кличе турецькі гроші до Криму

Турецькі бізнесмени зацікавлені вкладати гроші в агропромисловий і транспортний комплекси Криму, повідомив голова Ради міністрів автономії Анатолій Могильов журналістам в середу в Сімферополі.

«Їх особливо зацікавив розвиток транспортної магістралі і агропромислового комплексу», - сказав Могильов, який у вівторок відвідав з візитом Туреччину, де провів переговори із спікером парламенту, представниками уряду країни, а також бізнесменами.

В цілому інвесторам запропонували співробітничати в реалізації основних напрямів стратегії розвитку Криму: розвиток санаторно-курортного комплексу, транспортного комплексу і сонячної енергетики, створення інноваційної промисловості і сучасного агросектора.

Прем'єр Криму повідомив також, що в травні планується візит на півострів делегації турецьких бізнесменів, після - регіон відвідають представники Турецького агентства з співпраці і розвитку (TIKA).