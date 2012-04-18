Вибивати борги з винуватців ДТП тепер будуть колектори

Колекторські компанії знайшли безпрограшний спосіб заробляти на вибиванні боргів - стягувати їх з винуватців ДТП.

Як повідомляє «Сегодня», в Моторному страховому бюро розповіли, що в основному колектори беруться відшкодувати збитки, виплачені потерпілому страховою компанією по КАСКО (страховка за побите «залізо»), якщо у винного немає поліса автоцивілки, або страховик з якоїсь причини відмовився його оплачувати. Тут все однозначно, адже винного в ДТП вже визначив суд і стягнути з нього збитки - справа техніки. Страхкомпаніям простіше найняти колекторів (комісійні доходять до половини боргу), ніж власноруч займатися веденням регресного позову проти фізособи, у якої може не виявитися грошей.

Збивати борги з дорожніх служб колектори беруться неохоче, тільки якщо вина дорожніх служб явна (відкритий люк, не позначені дорожні роботи, а не просто яма в асфальті). За словами виконавчого директора Асоціації учасників колекторського бізнесу Артема Кучина, юридично все законно, бо мова йде не про покупку боргів, а про доручення їх стягнути на користь кредитора за винагороду, що передбачено Цивільним кодексом. «Невеликі суми, до 10 тис. грн, зазвичай вдається стягнути до суду, а от якщо збиток набагато більший - тільки через держвиконавців, - говорить Кучин. - Ми також погоджуємося на поступову виплату боргу, тому багато боржників йдуть на мирову угоду».

Юрист Володимир Столітній каже, що суди в таких ситуаціях виносять рішення на користь кредитора, тому варто розрахуватися добровільно, та ще в розстрочку обійдеться дешевше - не треба платити судовий збір та за послуги держвиконавців (+10% суми боргу).

А ось адвокат Василь Мірошниченко, вважає що страховики і колектори порушують закон про захист інформації: «Треба дивитися, чи передбачено в договорі страхування право передачі даних про боржника третій особі. Якщо не передбачено - можна подавати зустрічний позов».

Кучин вважає, що закон про захист інформації дає таке право колекторам, за умови, що вони не стануть розголошувати відомості про боржника публічно, інакше стягнути борг їм неможливо в принципі.

Нагадаємо, в Раді зараз зареєстрований законопроект про заборону колекторів.