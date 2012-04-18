Кримський завод Фірташа запустить цех харчової соди

Кримський содовий завод у вересні завершить будівництво цеху харчової соди, який дозволить підприємству випускати 20 тис. тонн харчової соди на рік, повідомив департамент зовнішніх зв'язків і комунікацій Group DF.

Будівництво цеху розпочалася в червні 2011 року.

Сукупний об'єм інвестиції в проект становить 40,7 млн гривень.

Харчова сода випускатиметься в пачках по 0,5 кг і мішках по 25 кг.

З 2009 року українська промисловість не виробляє харчову соду, оскільки єдиний в державі цех по її виробництву - ВАТ «Лісичанська сода» - був зупинений через фінансові проблеми підприємства. У 2009-2012 роках продукція активно імпортувалася на український ринок, в основному, з Росії і Туреччини.

Кримський содовий завод (Красноперекопськ, Крим) - підприємство з виробництва технічної кальцинованої соди в Україні. Завод введено в дію в 1973 році. Проектна потужність - 698 тис. тонн на рік.

Завод входить до групи Ostchem Holding, яка консолідує всі хімічні активи Group DF. 89,99% акцій підприємства належать Ostchem Germany GMBH (Німеччина), дочірній компанії Ostchem Holding AG. 90% акцій Ostchem Holding AG належать Group DF.