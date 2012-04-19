Пороми почнуть ходити в Севастополі в травні

Вантажопасажирський пором для потреб морського торгівельного порту, який повинен до травня стати на лінію «Артилерійська бухта - Північна сторона», прибув до Севастополя з Норвегії, повідомив перший заступник голови Севастопольської державної адміністрації Сергій Савенков.

За словами Савенкова, найближчими днями з Норвегії прибуде ще один такий пором.

Вони хоч і не нові, але у хорошому стані. Судно може вміщати 130 пасажирів та 25 легкових авто або 4-6 вантажівок. Ціни на перевезення не зміняться.

Пороми придбали в рамках соціального проекту, в який вклав свої кошти російський бізнесмен.

2 севастопольським поромам, які раніше працювали на лінії, понад 50 років. Наприкінці 2011 року припинив роботу на лінії останній з них, внаслідок чого була повністю припинена поромна переправа через Севастопольську бухту.