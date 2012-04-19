Побита сином жінка чотири дні була під замком

Співробітники Міністерства надзвичайних ситуацій звільнили жінку, яку побив син і замкнув в квартирі в Алушті на четверо діб, повідомила прес-служба кримського управління МНС.

«Поступила інформація про те, що син, побивши свою матір, закрив її в квартирі і не випускав протягом чотирьох діб», - говориться в прес-релізі.

Прибувши на місце виклику, рятувальники за допомогою спецінструментів відкрили двері і передали полонянку лікарям «швидкої допомоги».

Обставини події з'ясовує міліція.