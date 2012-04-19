Побита сином жінка чотири дні була під замком

11:00, 19 квітня 2012
Крым
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Полонянку звільнили бійці МНС 

Співробітники Міністерства надзвичайних ситуацій звільнили жінку, яку побив син і замкнув в квартирі в Алушті на четверо діб, повідомила прес-служба кримського управління МНС. 

«Поступила інформація про те, що син, побивши свою матір, закрив її в квартирі і не випускав протягом чотирьох діб», - говориться в прес-релізі. 

Прибувши на місце виклику, рятувальники за допомогою спецінструментів відкрили двері і передали полонянку лікарям «швидкої допомоги». 

Обставини події з'ясовує міліція.

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