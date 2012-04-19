Екс-директору санаторію Міноборони "шиють" справу на 39 млн гривень

Військова прокуратура Військово-морських сил України порушила кримінальну справу проти колишнього генерального директора санаторію Міністерства оборони «Ялтинський» за підозрою в незаконному відчуженні майна державного підприємства вартістю понад 39 млн гривень, повідомила прес-служба відомства.

Справу порушено за статтями 364 і 365 Кримінального кодексу - зловживання службовим становищем і перевищення службових повноважень.

Майно санаторію перейшло до приватних структур у 2005 році після отримання тодішнім керівником дозволу на відчуження основних фондів підприємства. Цей документ дістався йому «в результаті внесення неправдивих відомостей до клопотання на ім`я міністра оборони України».

Екс-директора, прізвище якого не повідомляється, затримали 17 квітня і допитали.

У справі про відчуження майна санаторію «Ялтинський» вартістю понад 15 млн гривень у 2004 році, порушеній у березні 2012 року, колишній керівник також затримувався, але був відпущений під підписку.