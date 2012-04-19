Три сотні працівників заводу в Криму сидять без грошей
11:46, 19 квітня 2012Крым
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Керівництво потрапило під статтю
Прокуратура Криму порушила кримінальну справу за фактом невиплати 4,2 млн гривень заробітної плати працівникам судоремонтного заводу, повідомила прес-служба наглядового відомства.
"Заводчанам затримували виплати, хоча кошти на рахунку були, але вони витрачалися на другорядні потреби, не пов'язані з виробничою діяльністю підприємства", - говориться в прес-релізі.
Без грошей майже 300 співробітників заводу.
Справу відкрили за частиною 1 статті 175 Кримінального кодексу - "безпідставна невиплата заробітної плати керівництвом підприємства".
Наглядове відомство Криму доручило провести слідство Керченській транспортній прокуратурі.
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