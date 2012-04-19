Три сотні працівників заводу в Криму сидять без грошей

11:46, 19 квітня 2012
Крым
0 0

Керівництво потрапило під статтю

Прокуратура Криму порушила кримінальну справу за фактом невиплати 4,2 млн гривень заробітної плати працівникам судоремонтного заводу, повідомила прес-служба наглядового відомства. 

"Заводчанам затримували виплати, хоча кошти на рахунку були, але вони витрачалися на другорядні потреби, не пов'язані з виробничою діяльністю підприємства", - говориться в прес-релізі. 

Без грошей майже 300 співробітників заводу. 

Справу відкрили за частиною 1 статті 175 Кримінального кодексу - "безпідставна невиплата заробітної плати керівництвом підприємства". 

Наглядове відомство Криму доручило провести слідство Керченській транспортній прокуратурі.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter