Крим готує ярмарок вакансій

Перший всекримський ярмарок вакансій пройде 19 травня в Сімферополі. Його організувала Рада міністрів Криму за участю центру зайнятості і кандидатів в молодіжний уряд республіки, повідомила прес-служба кримського уряду.

"Ярмарок вакансій дозволить працедавцям знайти перспективних робітників, а тисячі молодих кримчан матимуть реальний шанс отримати постійну, додаткову або сезонну роботу", - сказав кримський прем'єр Анатолій Могильов.

Перед ярмарком молодіжні організації проведуть серед студентів інформаційно-роз'яснювальну роботу.

Планується, що вакансії на ярмарку представлять представники найбільших підприємств і організацій Криму. Захід відбудеться на площі Леніна.

Очікується, що такий ярмарок проходитиме в Криму двічі на рік.