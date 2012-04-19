Розбиту Алушту обіцяють відремонтувати до літа (фото)

Центральна набережна Алушти, розбита штормами в січні-лютому, буде відновлена до літа, пообіцяли будівельники, повідомила прес-служба кримського уряду.

"Терміни встановлені жорсткі. Будівельники працюють в посиленому режимі і завіряють, що роботи поетапно завершать до кінця травня. До курортного сезону Крим буде готовий", - відзначив голова Ради міністрів республіки Анатолій Могильов, ознайомившись в четвер з ремонтом в Алушті.

У курортному місті в результаті пошкодження підпірних стен стався обвал асфальту, зруйнована ділянка каналізаційного колектора. Зараз його міняють. Планується також провести підсип пляжних територій і покласти новий асфальт. Роботи ведуться на гроші з резервного фонду держбюджету України і казни республіки. Крім того, допомагають бізнесмени.

Могильов вважає, що після ліквідації наслідків стихії необхідно розробити проект комплексної реконструкції алуштинської набережної. "Більше 20 років ніхто не займався приведенням її в належний вигляд", - говорить кримський прем'єр.

Фото прес-служби Радміну