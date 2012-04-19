Майже 20% українців стикалися з земельною корупцією

19% українців упродовж останніх 10 років особисто стикалися з випадками корупції в державних органах при реєстрації прав власності на землю, прав оренди й при вирішенні інших питань, пов`язаних із власністю та користуванням землею, такі результати опитування, проведеного Центром Разумкова.

Всього 37% респондентів особисто знають про випадки корупції в земельній сфері.

Загалом, оцінюючи, чи є корумпованою система оформлення прав власності на землю, 28% опитаних назвали її повністю корумпованою, 31% відзначили, що корупція достатньо поширена, 17% вважають, що зустрічаються лише окремі випадки корупції, 3% упевнені, що корупції немає взагалі.

Майже чверть (24%) опитаних сказали, що оформляючи права власності на землю, стикалися з тими або іншими проблемами, у 15% особливих проблем не було, 58% не доводилося оформляти права власності або оренди на землю.

Опитування про земельну політику й земельну реформу в Україні проведено соціологічною службою Центра Разумкова в лютому 2012 року. Опитано 2005 респондентів. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.