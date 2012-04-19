Українці живуть на 10 років менше, ніж європейці

Очікувана тривалість життя населення України становить 68,2 роки, що в середньому на 10 років менше, ніж у країнах Євросоюзу, йдеться у доповіді "Права людини в галузі охорони здоров’я-2011", презентованій на прес-конференції в УНІАН.

Як повідомив голова «Інституту правових досліджень та стратегій» Андрій Роханський, очікувана тривалість життя населення України становить 68,2 роки, що в середньому на 10 років менше, ніж у країнах ЄС. Коефіцієнт дитячої смертності у 2,5 рази вищий, ніж у країнах ЄС.

Рівень передчасної смертності втричі перевищує аналогічний у країнах Євросоюзу рівень смертності, в тому числі від туберкульозу - в Україні він у 20 разів вищий.

За словами Роханського, у 2011 році населення України скоротилось на 145 тисяч осіб, за два місяці 2012 року - на 30 тисяч. "Такими темпами до 2050 року у нас населення скоротиться на 9 мільйонів людей", - наголосив експерт.

Він також повідомив, що в доповіді надається аналіз ситуації за 2011 рік з дотриманням прав людини у сфері медичної допомоги. Зокрема, аналізуються перші кроки з реформування галузі охорони здоров`я, що були розпочати владою в пілотних регіонах.