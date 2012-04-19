Ще три категорії українців безкоштовно отримуватимуть шенген

Ще три категорії українських громадян - представники неурядових організацій, професійних об’єднань і релігійних об’єднань - зможуть отримувати безкоштовні шенгенські візи за спрощеною процедурою, повідомив директор департаменту консульської служби МЗС Андрій Олефіров.

«Європейська сторона та українська сторона погодилися внести зміни до вже існуючої чинної угоди про спрощене оформлення віз. Я хочу зазначити, що три категорії українських громадян - представники неурядових організацій, професійних об’єднань і представники релігійних організацій, - зможуть отримувати безкоштовні візи за спрощеною процедурою для того, щоб подорожувати до країн Європейського Союзу», - сказав Олефіров.

Він нагадав також, що близько 3 млн громадян України, які проживають у прикордонних областях з Польщею, Угорщиною, Словаччиною, уже зараз мають змогу безвізово за окремим дозволом відвідувати певні країни Шенгенської угоди.