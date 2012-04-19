Скайпом користуються п'ять мільйонів українців

Сервісом Skype (IР-телефонії) користуються сьогодні 960 млн унікальних користувачів в світі, з них 5 мільйонів - в Україні, повідомляє компанія «Аднет Медіа» (adnetmedia.lt).

За її інформацією, аудиторія унікальних користувачів Skype на 28% більша, ніж в Facebook і на 40% більше, ніж на Yahoo.

Skype сьогодні доступний на 32 мовах, включаючи російську і українську. У 2010 році 20% всіх здійснених міжнародних дзвінків в світі робили через Skype.

В Україні кількість унікальних користувачів Skype за станом на січень 2012 року становить більше 5 мільйонів і виросла в порівнянні з 2010 роком на 48%.