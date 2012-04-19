Скайпом користуються п'ять мільйонів українців
15:58, 19 квітня 2012Крым
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+48% в порівнянні з 2010 роком
Сервісом Skype (IР-телефонії) користуються сьогодні 960 млн унікальних користувачів в світі, з них 5 мільйонів - в Україні, повідомляє компанія «Аднет Медіа» (adnetmedia.lt).
За її інформацією, аудиторія унікальних користувачів Skype на 28% більша, ніж в Facebook і на 40% більше, ніж на Yahoo.
Skype сьогодні доступний на 32 мовах, включаючи російську і українську. У 2010 році 20% всіх здійснених міжнародних дзвінків в світі робили через Skype.
В Україні кількість унікальних користувачів Skype за станом на січень 2012 року становить більше 5 мільйонів і виросла в порівнянні з 2010 роком на 48%.
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