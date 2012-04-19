Ющенківська спадщина перешкоджає ЧФ РФ - експерт

Влада України перешкоджає нормальному функціонуванню Чорноморського флоту Росії, заявив УНІАН голова Загальноросійського руху підтримки флоту, екс-депутат Держдуми РФ Михайло Ненашев.

«За два роки багато питань не вирішено і не видно просвітку у їх розв’язанні. Я маю на увазі створення умов служби для офіцерів, матросів, мічманів і ЧФ РФ, а також проведення бойової підготовки ЧФ», - сказав Ненашев.

«На жаль, ющенківська спадщина, хоча й не так яскраво і гучно, продовжує діяти», - вважає експерт.

За його словами, дотепер не скасовано укази колишнього президента Віктора Ющенка, «які заважають нормальному функціонуванню ЧФ РФ. Зокрема, щодо передислокації особового складу, техніки ЧФ тільки у сприятливих умовах, не скасовано».

«І інший набір дій перешкоджаючого характеру проти ЧФ з боку українських властей продовжується», - заявив Ненашев.

За його словами, влада Севастополя перешкоджає передачі у власність квартир російським морякам, хоча вони і були побудовані за гроші Москви.

Крім того, сказав Ненашев, влада України вимагає за гроші реєструвати кожного моряка, який прибув на службу на ЧФ РФ.

«Стільки бажання ущипнути, що на цьому фоні Харківські угоди до позитиву на міжособовому рівні не привели», - сказав він.

При цьому Ненашев заявив, що велика частина коштів, які йдуть на розвиток Криму, надходять у тому числі і від російського Чорноморського флоту.