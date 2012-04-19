"Крименерго" придбає Ахметов

Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики, погодила енергохолдингу «ДПЕК» купівлю 45% акцій енергопостачальної компанії ПАТ «Крименерго», повідомив керівник управління ліцензування НКРЕ Юрій Антонюк журналістам у Києві.

«Купівля ДПЕК акцій "Крименерго" відповідає вимогам умов, правил передачі і поставок електроенергії за регульованим тарифом», - зазначив він.

За словами Антонюка, споріднені з ДПЕК ліцензіати не здійснюють діяльність на території ведення діяльності «Крименерго».

Раніше НКРЕ ухвалила аналогічне рішення щодо ПАТ «Донецькобленерго» і «Дніпрообленерго». У результаті, ДПЕК став переможцем конкурсу з приватизації держпакетів акцій цих енергокомпаній.

Конкурс з продажу 45% акцій «Крименерго» відбудеться 4 травня. Стартова вартість пакету становить 246 млн грн. Прийом заявок на участь у конкурсі припиняється за сім днів до його проведення.

Наразі міноритарними акціонерами «Крименерго» є енергохолдинг ДПЕК, який володіє 12,49% акцій компанії, а також Garensia Enterprises Limited (Кіпр) у розмірі 10,36%, пов`язана з групою «Енергетичний стандарт» російського бізнесмена Костянтина Григоришина.

ПАТ «Крименерго» займає домінуюче становище на ринку енергопостачання Автономної Республіки Крим. Статутний фонд «Крименерго» становить 43 млн грн., номінал акції - 0,25 грн.

70% акцій «Крименерго» володіє НАК «ЕКУ».

ДПЕК - приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ), що належить українському бізнесменові Рінату Ахметову.