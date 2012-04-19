Міліція шукає хуліганів, які облили пам'ятник Гаспринському

Співробітники міліції розшукують хуліганів, який 15 квітня облили фарбою пам'ятник Ісмаїлу Гаспринському в Бахчисараї (Крим), повідомила прес-служба кримського управління МВС.

Міліціонери знайшли на території, прилеглій до пам'ятника, порожню банку з-під білої фарби.

Правоохоронці порушили кримінальну справу за статтею "хуліганство", санкція якої - штраф від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або до шести місяців арешту, або до п'яти років обмеження свободи.

Гаспринський (1851 - 1914) - кримськотатарський просвітянин, видавець і політик.