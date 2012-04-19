"Кримзалізобетон" заборгував 2,5 млн гривень Міноборони

Господарський суд Криму постановив стягнути 2,5 млн гривень заборгованості з підприємства «Кримзалізобетон» на користь Міністерства оборони України, повідомила прес-служба військової прокуратури ВМС.

За її даними, у 2005 році між «Кримзалізобетоном» та центральним військовим санаторієм «Ялтинський» було укладено договір, відповідно до якого ВАТ викупило у держпідприємства Міноборони право вимоги боргу у третьої особи, за що зобов’язалося перерахувати на користь оздорониці 2,5 млн гривень.

«Проте свої зобов’язання "Кримзалізобетон" не виконав, кошти не перерахував. Факт заборгованості був виявлений у ході проведення ревізії у 2008 році, військовий прокурор ВМС звернувся до госпсуду», - йдеться в прес-релізі.