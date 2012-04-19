Теплохід на підводних крилах хочуть пустити між Кримом і Росією
17:54, 19 квітня 2012Крым
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"Комета" ходитиме двічі на день
Україна і Росія знаходяться в завершальній стадії переговорів про пуск між Керччю і Анапою теплохода на підводних крилах.
Швидкісна "Комета" курсуватиме через порт "Кавказ" двічі на день. У порту оформлятимуть документи, необхідні для перетину кордону.
Точний час в дорозі ще не розрахували, але орієнтовно від морського вокзалу Керчі до порту "Кавказ" 15 хвилин, звідти до Анапи - година, повідомляє портал "Керч - моє місто".
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