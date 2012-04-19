Євпаторія кличе на всекримський турпарад

Всекримський парад туризму пройде 26 травня в Євпаторії. Він присвячений 225-річчю туризму в Криму. Регіони автономії під час заходу представлять курортний і туристичний потенціал, повідомила прес-служба мерії.

На думку віце-мера Сергія Стрельбіцкого, парад необхідно почати з Театральної площі. Потім колони пройдуть центральними вулицями міста - Дувановській, Фрунзе і набережній Горького до місця проведення виставки туристичних маршрутів і екскурсійних програм «Нове обличчя древнього курорту» - дельфінарію.

Запрошення на виставку отримає українська співачка Злата Огневич, яка цього року стала обличчям рекламної кампанії кримських курортів.