ЧНГ переніс аварійну ділянку газопроводу Ялта-Алушта

Державне акціонерне товариство «Чорноморнафтогаз» в четвер на добу раніше запланованого терміну завершило перенесення аварійної ділянки магістрального газопроводу-відведення Ялта-Алушта, повідомила прес-служба компанії.

Блакитне паливо в першій половині дня почало надходити до газопроводу. Подача газа населенню Алушти і більше 10-ти селищам поновиться пізніше - через необхідність провести технологічні роботи на газорозподільних пунктах і розподільних мережах, які знаходяться в експлуатації у «Кримгаза».

У роботах брали участь 40 чоловік і 15 одиниць техніки.

Подача газу по газопроводу-відведенню Ялта-Алушта була тимчасово припинена 17 квітня. Роботи по перенесенню аварійної ділянки проводилися для того, щоб уникнути можливих наслідків активізації зсуву.

Торік паралельно аварійній ділянці на магістральному газопроводі-відведенні звели 155-метровий вантовий перехід, де закріпили нову ділянку газопроводу.