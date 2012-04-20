"Регіонали" засадять Крим деревами

Більш як 18 тисяч дерев висадять 20-21 квітня в Криму. Акція до дня довкілля проводиться за ініціативою голови Ради міністрів Криму, лідера кримської організації Партії регіонів (ПР) Анатолія Могильова, повідомила прес-служба парторганізації.

Активісти ПР посадять в містах і районах Криму саджанці дуба, горіха, акації, кедра, ясена, каштана, липи тощо. Планується, що загальна протяжність нових захисних смуг становитиме більше 40 кілометрів. «Кримчани прекрасно пам'ятають лютневі бурі, в результаті яких були занесені снігом і землею дороги півострова. На думку експертів, однією з причин виникнення заметів стала безконтрольна вирубка захисних лісосмуг у доріг», - говориться в прес-релізі.

Могильов планує висаджувати дерева на ділянці, яку цією взимку також занесло, - 18 кілометр дороги Сімферополь-Миколаєвка. Йому допомагатимуть 250 активістів Партії регіонів і громадськість. Вони посадять близько 300 саджанців дворічних рослин - акації, горіха і сосни.

«Крім того, силами партактиву в процесі висадки знаходиться 43 тисячі саджанців нових захисних смуг і лісових масивів в Сімферопольському, Білогірському і Раздольненському районах. Таким чином, завдяки партійній ініціативі в Криму буде посаджено понад 60 тисяч молодих дерев. Всі саджанці і сіянці придбали за партійні кошти. У відновленні лісосмуг візьмуть участь більше 7 тисяч чоловік», - заявили в парторганізації.