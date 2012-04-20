"Фауста" у школах України вирішили замінити "Гаррі Поттером"

Міносвіти розробило нову програму із зарубіжної літератури для учнів 5-9-х класів. До програми включили сучасні літературні твори, у тому числі фентезі, а ось частину класики прибрали. У міністерстві зазначають, що проект створено з метою осучаснити курс зарубіжної літератури, повідомляє газета "Сегодня".

Тепер діти замість "Фауста" і "Божественної комедії" вивчатимуть "Гаррі Поттера" і "Алхіміка". З Гете школярам запропонують лише кілька віршів, а Данте вивчать по одному сонету. Частина творів поміняли місцями - наприклад, зараз Біблію вивчають у 5-му класі, а пропонується робити це у 8-му. Також у 8-му (замість 7-го, як зараз) діти читатимуть "Ромео і Джульєтту" Шекспіра.

Майбутні нововведення обурили частину вчителів, і вони вже написали листа міністру освіти з проханням її переглянути. Автори петиції говорять, що програма не враховує вікових особливостей учнів, порушує логіку вивчення світового літературного процесу. Також їм не подобається, що визнаних класиків замінили письменниками "другого ешелону".

У МОН кажуть: програма ще не затверджена остаточно. "Програма буде затверджена 26 квітня. Я одного не розумію: чому вони не надіслали свої пропозиції раніше? Ми ще півроку тому давали всі свої електронні адреси, можна було надсилати зауваження авторам. Ми відкриті для обговорення - чим більше думок, тим менше страждатимуть наші діти", - розповів виданню директор департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Олег Єресько.