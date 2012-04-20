Лікар санаторію погорів на хабарі
10:19, 20 квітня 2012Крым
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Світить 8 років позбавлення волі
Головний лікар одного з санаторіїв Євпаторії брав гроші за можливість розміщення на території здравниці кіоску, повідомляє прес-служба Прокуратури Криму.
За даний дозвіл посадова особа отримала 500 доларів.
За фактом одержання хабара прокуратура Євпаторії порушила кримінальну справу за ч.3 ст.368 КК України - одержання хабара службовою особою, яка займає відповідальне становище.
Лікарю загрожує позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з конфіскацією майна.
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