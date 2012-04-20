Лікар санаторію погорів на хабарі

Головний лікар одного з санаторіїв Євпаторії брав гроші за можливість розміщення на території здравниці кіоску, повідомляє прес-служба Прокуратури Криму.

За даний дозвіл посадова особа отримала 500 доларів.

За фактом одержання хабара прокуратура Євпаторії порушила кримінальну справу за ч.3 ст.368 КК України - одержання хабара службовою особою, яка займає відповідальне становище.

Лікарю загрожує позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з конфіскацією майна.