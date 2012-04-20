Автівка збила двох школярок у Криму

Під колеса автомобіля «Ауді» в Євпаторії потрапили дві школярки 8 і 9-ти років, аварія сталася вдень 19 квітня, повідомляє прес-служба ДАІ Криму.

На перехресті вулиць Інтернаціональної і Лікарняної іномарка, під керуванням 36-річного євпаторійця скоїла наїзд на двох дітей, які переходили дорогу справа наліво по ходу руху автомобіля.

В результаті у 9-річної дівчинки садна хребетної області, правого стегна та колінного суглоба, її 8-річна подруга отримала компресійний перелом 5-6 хребців, забій, садна правої кисті, лівого колінного суглоба, стопи.

