Дельфінарій Севастополя відкриває сезон танцами котиків

Севастопольський дельфінарій 21 квітня відкриє новий сезон виступів морських тварин, повідомив курортно-інформаційний центр Криму.

До виступів готові троє дельфінів і троє морських котиків.

«Дорослих і дітей порадують своїми трюками дельфіни і північні морські котики. Всі тварини стрибають через кільця, ляскають ластами і танцюють», - відзначили в центрі.

Співробітники зараза наводять порядки і готують все необхідне для виступу своїх підопічних.

