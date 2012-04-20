Дельфінарій Севастополя відкриває сезон танцами котиків
10:43, 20 квітня 2012Крым
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Дітей порадують трюками
Севастопольський дельфінарій 21 квітня відкриє новий сезон виступів морських тварин, повідомив курортно-інформаційний центр Криму.
До виступів готові троє дельфінів і троє морських котиків.
«Дорослих і дітей порадують своїми трюками дельфіни і північні морські котики. Всі тварини стрибають через кільця, ляскають ластами і танцюють», - відзначили в центрі.
Співробітники зараза наводять порядки і готують все необхідне для виступу своїх підопічних.
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