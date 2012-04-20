145 захисникам і 55 "афганцам" Севастополя - безкоштовний проїзд

У Севастополі до Дня Перемоги 145-ти захисникам міста у роки Великої Вітчизняної війни і 55-ти воїнам-інтернаціоналістам видадуть довічні іменні посвідчення, що надають право на безкоштовний проїзд у міському транспорті, повідомив заступник голови Севастопольської держадміністрації Артур Бабенко.

Іменні довічні посвідчення розповсюджуватимуться, зокрема, на маршрути 13-ти транспортних підприємств.

Віце-губернатор подякував всім перевізникам міста за конструктивний діалог з виконавчою владою міста.