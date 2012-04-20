Аеропорт Сімферополя позичить 15 мільйонів у сина Януковича
12:43, 20 квітня 2012Крым
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Лінія відкривається строком на рік
Всеукраїнський банк розвитку відкриє поновлювану кредитну лінію на 15 млн гривень для міжнародного аеропорту «Сімферополь», повідомляє сайт держзакупівель.
Лінія відкривається строком на рік для поповнення оборотних коштів.
Вартість договору з банком становить близько 1,8 млн гривень.
Всеукраїнський банк розвитку (Київ) зареєстровано в квітні 2009 року.
Сна 2011 рік, єдиним акціонером фінустанови був Олександр ЯНУКОВИЧ - син президента України.
Аеропорт Сімферополя побудовано в сорокових роках минулого століття, він є другим в Україні за об'ємом перевезення пасажирів. Аеропорт має дві злітно-посадочні смуги і може приймати літаки всіх типів.
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