"Масандра" позбулася 10 гектарів

На виноробів порушили справу

Прокуратура порушила кримінальну справу за фактом незаконного відчуження 10,3 гектарів земель державного підприємства "Алушта" - структурного підрозділа національного виробничо-аграрного об`єднання "Масандра", повідомила прес-служба наглядового відомства Криму. "Припинення права користування ділянкою сталося в результаті протиправних дій посадових осіб державного виноробного підприємства", - йдеться в прес-релізі. Порушення знайшли в ході перевірки додержання вимог земельного законодавства. Збитки складають майже 0,4 млн гривень. Справу відкрили за частиною 3 статті 365 Кримінального кодексу - "перевищення повноважень, яке спричинило тяжкі наслідки". Раніше прокуратура встановила факт незаконного вилучення із земель "Алушти" 17,7 га. "Масандра" має близько 4 тисяч гектарів виноградників. 80% продукції національного виробничо-аграрного об`єднання складають марочні вина, 20% - ординарні.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter