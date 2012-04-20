"Масандра" позбулася 10 гектарів
На виноробів порушили справу
Прокуратура порушила кримінальну справу за фактом незаконного відчуження 10,3 гектарів земель державного підприємства "Алушта" - структурного підрозділа національного виробничо-аграрного об`єднання "Масандра", повідомила прес-служба наглядового відомства Криму.
"Припинення права користування ділянкою сталося в результаті протиправних дій посадових осіб державного виноробного підприємства", - йдеться в прес-релізі.
Порушення знайшли в ході перевірки додержання вимог земельного законодавства.
Збитки складають майже 0,4 млн гривень.
Справу відкрили за частиною 3 статті 365 Кримінального кодексу - "перевищення повноважень, яке спричинило тяжкі наслідки".
Раніше прокуратура встановила факт незаконного вилучення із земель "Алушти" 17,7 га.
"Масандра" має близько 4 тисяч гектарів виноградників. 80% продукції національного виробничо-аграрного об`єднання складають марочні вина, 20% - ординарні.