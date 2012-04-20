Український тральщик прибув з візитом до Стамбула

Морський тральщик Військово-морських сил Збройних сил України «Черкаси» сьогодні у складі кораблів міжнародного з’єднання Чорноморської групи військово-морського співробітництва BLACKSEAFOR прибув з візитом до порту Стамбула, повідомив прес-центр командування українських ВМС.

Згідно із планом квітневої активації з’єднання, у перший день стоянки кораблів у порту мають відбутися протокольні зустрічі командування BLACKSEAFOR з губернатором і мером міста, прес-конференція на борту флагманського корабля. Військові моряки також ознайомляться з визначними місцями Стамбула.

10-12 квітня і 17-19 квітня «Черкаси» спільно з корветом ВМС Болгарії «Решительний», великим десантним кораблем Чорноморського флоту Росії «Цезарь Куников», фрегатом ВМС Румунії «Себастіан», фрегатом ВМС Туреччини «Явуз» провели у Чорному морі тактичні навчання.

З 13 до 17 квітня кораблі з’єднання перебували з візитом у Севастополі.

Активація 2012 року є 19-м розгортанням оперативного з’єднання. Вона розпочалася 6 квітня у Констанці (Румунія) і триватиме, як планується, по 24 квітня.