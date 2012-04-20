Суд виправдав капітана корабля, через який загинули 20 людей

Нахімовський районний суд Севастополя визнав 73-річного Леоніда Пономаренка, капітана теплохода «Пам`ять Меркурія», затонулого 11 років тому в західній частині Чорного моря, невинним у загибелі 20 людей (членів команди й пасажирів) і втраті вантажу (товар приватних підприємців).

Як повідомляє газета «Сегодня» (№ 88 від 20 квітня), близьким постраждалих у катастрофі у відшкодуванні матеріальних і моральних збитків - а це понад 60 млн грн - підприємствами «Сата» (власник корабля) і «Алан-Тур» (фрахтувальник судна) відмовлено. Хоча, за висновком держкомісії, що розслідувала НП ще в 2001 році, причетним до трагедії названий в першу чергу Пономаренка. Весь цей час він був на волі.

Родичі загиблих шоковані рішенням суду й не залишають надій посадити капітана до в`язниці, зазначає видання. Їхні інтереси представляє жителька Сімферопольського району Людмила Ткаченко, мати загиблого 18-річного Олексія.

«Ми подали скаргу до Апеляційного суду Севастополя. Прокурор просив для Пономаренка десять років в`язниці, а його відпустили на волю. Суд виконав замовлення судновласника й орендаря, оскільки в справі з`явилися незрозумілі довідки про здоров`я Пономаренка, додаткові експертизи, які були не потрібні, - матеріалів у справі достатньо. Клопотання звинувачення про відхилення незрозумілих для нас документів не приймалися, а прохання захисту залучити їх до справи задовольнялися», - зазначила вона.

За словами Ткаченко, капітан «Пам`яті Меркурія» кожне засідання змінював свої свідчення, хоча ніхто з пасажирів, які вижили, й інших членів команди від своїх слів не відмовлялися.

У свою чергу, севастопольський адвокат Сергій Талдін, який захищав капітана, відмовився коментувати ситуацію, сказавши лише одне: «Як ви думаєте, задоволені ми чи ні, якщо він стільки років чекав цього дня?».

26 січня 2001 року «Пам`ять Меркурія» повертався зі Стамбула до Євпаторії. На його борту перебувало 52 людини - моряки й цивільні особи. В порту відправлення капітан узяв 329 тонн вантажу, хоча мав право прийняти на корабель лише 200 тонн.

Після виходу в море з`ясувалося: була порушена стійкість теплохода на воді, що могло призвести до затоплення. Але Пономаренко дав команду «Повний вперед». Після протоки Босфор виявився крен плавзасобу. Вирівняти «Пам`ять Меркурія» не вдалося, в результаті він пішов під воду за 150 км від Севастополя.

Крім того, Пономаренко вийшов за межі дозволеної зони плавання, що не дозволило передати сигнал SOS - цей факт було встановлено Міністерством транспорту України. Пізніше капітан запевняв, що причиною катастрофи міг бути вибух у носовій частині корабля, після чого почалася аварія, проте доказів цього не знайшлося.