Росія просить звільнити від податків вантажі, що поставляються для ЧФ

Росія просить Україну звільнити від оподаткування вантажі, що поставляються для Чорноморського флоту РФ. Щорічно на це витрачається 10-15 млн. доларів, повідомив департамент інформації та преси Міністерства закордонних справ РФ.

«Одним із злободенних питань є митне оформлення вантажів, що надходять до Криму в інтересах підрозділів російського Чорноморського флоту. Йдеться не лише про процедурні питання оформлення таких вантажів, а й про нарахування податків на їх ввезення», - повідомив статс-секретар - заступник МЗС Григорій Карасін.

За рік на це йде до 16 млн. доларів. Він заявив, що російська сторона вважає такий стан справ невиправданим, перш за все з правової точки зору.

«Ми висунули конструктивну, як здається, пропозицію - привести питання оформлення вантажів у відповідність з базовими угодами щодо флоту і законодавством України, що дозволить очистити ввезення таких вантажів від оподаткування», - сказав Карасін.

При цьому він запевнив, що кошти, які вивільняються в результаті, чи їх значну частину можна буде спрямувати на сприяння соціально-економічному розвитку Севастополя та інших населених пунктів, де дислокуються російські військові частини.

«Іншими словами, важливо реально розширити фінансування в рамках діючої російсько-української угоди з цієї теми. Сподіваємося, що нам вдасться вирішити це, як ми думаємо, важливе для обох сторін питання», - сказав Карасін.